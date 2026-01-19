LPI-SHL: Auto übersehen - Unfall
Schleusingen (ots)
Eine 46-jährige Autofahrerin wollte Sonntagnachmittag von einem Parkplatz in die Helmut-Kohl-Straße in Schleusingen auffahren. Sie übersah dabei aber den Pkw eines 53-jährigen Mannes. Die Autos stießen zusammen. Es blieb glücklicherweise bei leichteren Blechschäden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell