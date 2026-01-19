PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto übersehen - Unfall

Schleusingen (ots)

Eine 46-jährige Autofahrerin wollte Sonntagnachmittag von einem Parkplatz in die Helmut-Kohl-Straße in Schleusingen auffahren. Sie übersah dabei aber den Pkw eines 53-jährigen Mannes. Die Autos stießen zusammen. Es blieb glücklicherweise bei leichteren Blechschäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

