LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Sonntagmittag einen 50-jährigen VW-Fahrer in der Jerusalemer Straße in Meiningen. Dabei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Halter des VW erhält ebenfalls eine Anzeige, weil er die Fahrt mit seinem Auto erlaubte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

