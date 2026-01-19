LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Meiningen (ots)
Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Sonntagmittag einen 50-jährigen VW-Fahrer in der Jerusalemer Straße in Meiningen. Dabei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Halter des VW erhält ebenfalls eine Anzeige, weil er die Fahrt mit seinem Auto erlaubte.
