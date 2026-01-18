Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: möglichen Einbruch verhindert

Barchfeld (ots)

Am 18.01.2026 gegen 00:30 Uhr wurden während der Streifenfahrt oberhalb des Gewerbegebietes Am Eisberg in Barchfeld auf einem Feld drei Personen und ein blauer VW LT 28 mit polnischem Kennzeichen festgestellt. Die Personen flüchteten zunächst, konnten aber später in Gumpelstadt gestellt werden. Es handelte sich hier um drei junge Männer rumänischer Abstammung. Sie wurden zur Dienststelle verbracht und erkennungsdienstlich behandelt. In dem blauen VW wurde Tatwerkzeug sichergestellt, welches für Einbruchshandlungen verwendet werden kann.

