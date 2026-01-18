LPI-SHL: Unfall verursacht und Unfallstelle verlassen
Unterbreizbach (ots)
Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag, den 16.01.2026 gegen 13:00 Uhr in Unterbreizbach in der Philippsthaler Straße bei dem dortigen Friseursalon. Der Führer eines blauen Pkw fuhr gegen eine Steinmauer und beschädigte diese. Danach verlies er die Unfallstelle pflichtwidrig. Wer den Unfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter der Tel.- Nummer 03695/5510.
