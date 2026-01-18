LPI-SHL: Verkehrsunfälle
Suhl (ots)
Im Zeitraum Freitag bis Samstag wurden im Zuständigkeitsbereich des Inspektionsdienstes insgesamt acht Verkehrsunfälle bekannt, bei welchen drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 24jährige Skodafahrerin missachtete am Samstagmorgen das Rotlicht an der Klinikum-Kreuzung in Suhl, Rudolf-Virchow-Straße und kollidierte in der Folge mit einem 67jährigen Seatfahrer. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 35000 Euro geschätzt.
