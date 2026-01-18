Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Fahrzeuge angegriffen

Suhl (ots)

Am 17.01.2026, gegen 04:20 Uhr war eine bislang unbekannte männliche Person fußläufig und laut schreiend in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen unterwegs. Im weiteren Verlauf konnte durch mehrere Zeugen beobachtet werden, wie diese Person mehrere abgeparkte Fahrzeuge beschädigte. Bisher wurden vier angegriffene Fahrzeuge im Nahbereich festgestellt. Bei drei Fahrzeugen wurden die Außenspiegel und bei einem Fahrzeug die Windschutzscheibe beschädigt. Im Rahmen der Nahbereichssuche konnten bisher keine weiteren Beschädigungen an Fahrzeugen festgestellt werden.

