Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandstiftungen

Suhl (ots)

Erneut kam es Freitagnacht zu mehreren Brandstiftungen in Suhl, bei denen ein Gesamtschaden von ca. 67000 Euro entstand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch unbekannte wurden in der Rimbachstraße, der Juri-Gagarin-Straße sowie der Kirchgasse jeweils Mülltonnen in Brand gesetzt. In der Kirchgasse zerbarst durch die Hitze eine Fensterscheibe, wodurch Rauch in das Gebäude drang. Durch die Feuerwehr musste ein Anwohner unverletzt evakuiert und das Gebäude gelüftet werden. In der Alten Schmiedefelder Straße wurde durch ein Wohnmobil, welches dort geparkt war, vollständig zerstört.

Hinweise nimmt die Polizei unter Angabe des Az. 0014248/2026 erbeten.

