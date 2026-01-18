PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandstiftungen

Suhl (ots)

Erneut kam es Freitagnacht zu mehreren Brandstiftungen in Suhl, bei denen ein Gesamtschaden von ca. 67000 Euro entstand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch unbekannte wurden in der Rimbachstraße, der Juri-Gagarin-Straße sowie der Kirchgasse jeweils Mülltonnen in Brand gesetzt. In der Kirchgasse zerbarst durch die Hitze eine Fensterscheibe, wodurch Rauch in das Gebäude drang. Durch die Feuerwehr musste ein Anwohner unverletzt evakuiert und das Gebäude gelüftet werden. In der Alten Schmiedefelder Straße wurde durch ein Wohnmobil, welches dort geparkt war, vollständig zerstört.

Hinweise nimmt die Polizei unter Angabe des Az. 0014248/2026 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 07:22

    LPI-SHL: Mehrere Fahrzeuge angegriffen

    Suhl (ots) - Am 17.01.2026, gegen 04:20 Uhr war eine bislang unbekannte männliche Person fußläufig und laut schreiend in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen unterwegs. Im weiteren Verlauf konnte durch mehrere Zeugen beobachtet werden, wie diese Person mehrere abgeparkte Fahrzeuge beschädigte. Bisher wurden vier angegriffene Fahrzeuge im Nahbereich festgestellt. Bei drei Fahrzeugen wurden die ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 07:00

    LPI-SHL: gestürzte Radfahrerin

    Schmalkalden (ots) - Am Freitagmorgen befuhr eine Radfahrerin die Straße Zum Johanneshof in Schmalkalden. Gegen 09:30 Uhr stürzte sie auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse und zog sich dabei eine vermutlich eine Fraktur zu. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Schmalkalden zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 07:00

    LPI-SHL: nach Unfall abgehauen

    Wahns (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein Fahrzeugführer die Straße "Brunnenrasen" in der Ortslage Wahns. Beim Rangieren und Rückwärtsfahren stieß er gegen ein Geländer und beschädigte dieses. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern verließ er die Unfallstelle. Durch eine aufmerksame Zeugin, die sich das Kennzeichen des PKW BMW notierte, konnte der 18jährige Fahrer in den Abendstaunden aufgesucht und identifiziert werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren