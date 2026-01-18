LPI-SHL: Unter Alkohol am Steuer
Hämbach (ots)
Am Samstag, den 17.01.2026 wurde in der Ortslage Hämbach ein Fahrzeugführer gegen 00:50 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Folglich wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den 42 jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell