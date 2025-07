Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike aus Keller entwendet

Weimar (ots)

In der Westvorstadt wurde zwischen vergangenen Donnerstag und dem gestrigen Dienstag ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Vermutlich wusste der Dieb genau wonach er suchte, wurde er doch in dem Keller fündig und verließ diesen mit einem E-Bike im Wert von über 5.000,- Euro in unbekannte Richtung. Sogar das Schloss des Rades hielt den unbekannten Täter nicht von seinem Vorhaben ab.

