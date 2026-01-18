Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 13 jährige verletzt

Bad Salzungen (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am 17.01.2026 gegen 15:00 Uhr im Goetheparkcenter in Bad Salznugen. Hierbei wurde eine 13 Jährige Jugendliche geschädigt, indem der Täter aus einer Gruppe heraus mit der Faust auf sie einschlug. Die Geschädigte gab gegenüber der Polizei Bad Salzungen an, dass eine bislang unbekannte Zeugin Zivilcourage zeigte, in die Tat eingriff und so den Täter von weiteren Tathandlungen abhielt. Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin sowie weitere Personen, welche sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich bei der Polizei Bad Salzungen unter der Tel. - Nummer 03695/5510 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell