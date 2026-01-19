Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher ermittelt

Suhl (ots)

Bis dato unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen in eine Werkstatt in der Simsonstraße in Suhl ein. Dort entwendeten sie Motorradteile und machten sich danach auf den Weg zum Büroraum. Die Einbrecher machten sich am dortigen Tresor zu schaffen und entwendeten mehrere Tausend Euro Bargeld. Danach flüchteten sie unerkannt. Ein Zeuge informierte die Polizei am Sonntag über eine verdächtige Person in der Simsonstraße. Die Ermittlungen zeigten, dass es sich bei dem angetroffenen 16-Jährigen um den Einbrecher von Freitagnacht gehandelt hat. Zudem verdichteten sich Hinweise auf einen 18-Jährigen, der bei der Tat dabei war. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten Teile des Diebesgutes und auch des Bargeldes gefunden werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

