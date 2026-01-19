LPI-SHL: Zusammelprall im Einmündungsbereich
Wasungen (ots)
Ein 54-jähriger Autofahrer befuhr Freitagvormittag die Meininger Straße in Wasungen aus Richtung Schwallungen. Im Einmündungsbereich zur Bundesstraße 19 übersah er das Auto eines 73-Jährigen. Beide Pkw stießen zusammen. Der VW des Älteren prallte anschließend noch in die Leitplanke. Die Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Männer kamen vorsorglich ins Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell