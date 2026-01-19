Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungen nach Körperverletzung

Schmalkalden (ots)

Bereits am Freitag gegen 10:50 Uhr griff ein 34 Jahre alter Mann vor einer Schule in der Bahnhofsallee in Schmalkalden zwei Männer im Alter von 56 und 65 Jahren an und verletzte sie so schwer, dass sie stationär aufgenommen werden mussten. Ohne ersichtlichen Grund ging der Mann auf die Sozialarbeiter los. Die Hintergründe der Körperverletzung werden derzeit geklärt. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

