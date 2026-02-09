PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein bislang Unbekannter am Sonntag, 8. Februar 2026, mehrere Fahrzeuge auf der Kleiststraße in Bismarck beschädigte und anschließend vom Unfallort flüchtete, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen des Unfalls.

Der Fahrer eines BMW mit französischen Kennzeichen fuhr gegen 14.50 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kleiststraße. Im Bereich des Brockskampweges kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 73 Jahre alten Bochumers. Durch die Kollision kam der BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab, berührte ein geparktes Auto und einen Baum und stieß schließlich frontal mit einem in einer Einfahrt geparkten Firmenfahrzeug zusammen. Trotz der Ansprache durch eine Zeugin, stieg der Mann aus dem BMW und rannte ich Richtung Trinenkamp davon.

Er wird als 1,75 Meter großer, etwa 25 Jahre alter Mann mit kurzen, schwarzen Haaren und Dreitagebart beschrieben. Zur Tatzeit sei er mit einer schwarzen Jacke und grauen Hose bekleidet gewesen sein und habe akzentfrei Deutsch gesprochen.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass das Auto aus Frankreich über keine gültige Haftpflichtversicherung verfügt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrer des BMW oder zum Unfallhergang machen? Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

