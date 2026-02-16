PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Winterglätte

Dienstgebiet der PI Betzdorf (ots)

In den späten Abendstunden am Sonntag, 15.02.206, kam es im gesamten Dienstgebiet der PI-Betzdorf zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen auf schneeglatten Fahrbahnen. Es blieb jedoch überall bei "Blechschäden". Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

