Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Winterglätte
Dienstgebiet der PI Betzdorf (ots)
In den späten Abendstunden am Sonntag, 15.02.206, kam es im gesamten Dienstgebiet der PI-Betzdorf zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen auf schneeglatten Fahrbahnen. Es blieb jedoch überall bei "Blechschäden". Verletzt wurde niemand.
