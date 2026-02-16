PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund des Wetterumschwungs (starker einsetzender Schneefall) und ein Falschfahrer

Rengsdorf (ots)

Am Sonntag, 15.02.2026, ereigneten sich um 19:50 Uhr insgesamt 6 Verkehrsunfälle auf der B 256, Fahrtrichtung Rengsdorf. Nach Passieren des Landschaftstunnels Rengsdorf gerieten nacheinander insgesamt 6 PKW auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallten ineinander bzw. in Schutzplanken. 7 Personen wurden leichtverletzt, 6 nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn konnten die Einsatzkräfte teilweise erst nach Räumen der Fahrbahn durch den Winterdienst der Straßenmeisterei an die Unfallstelle gelangen.

Im Einsatz waren neben den Polizei Straßenhaus und Neuwied die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rengsdorf und Rettungswagen.

Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt bis 23:05 Uhr.

Um 21:55 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der Richtungsfahrbahn Rengsdorf gemeldet. Ein unbekannter PKW befuhr die Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Neuwied. Möglicherweise wollte der unbekannte Fahrzeugführer die Vollsperrung der B 256 umgehen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu dem Falschfahrer der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

