PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Quad entwendet

Dierdorf OT Brückrachdorf (ots)

In der Zeit vom 13.02.2026, 15:00 Uhr - 14.02.2026, 02:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte(n) Täter ein Quad in Dierdorf OT Brückrachdorf im Bereich der Stiegelgasse entwendet. Das Fahrzeug stand geparkt am Wohnanwesen des Geschädigten. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 18:41

    POL-PDNR: Mehrere PKW-Einbrüche in Linz am Rhein

    Linz am Rhein (ots) - Am frühen Morgen des 14.02.2026 zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr wurden im Bereich des Neubaugebiets "Roniger Hof" und des Linzer Krankenhauses mehrere Fahrzeuge durch bisher unbekannte Täter aufgebrochen. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge durchwühlt und Wertgegenstände wurden entwendet. Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um Zeugenhinweise, insbesondere möglicher Videoaufzeichnungen von ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:39

    POL-PDNR: Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss

    Derschen (ots) - Am Donnerstag, wurden gegen 14:45 Uhr in Derschen auf der Daadener Str. bei einem 19-jährigen Pkw-Führer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Drogen-Test bestätigte dies. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741-926 145, PHK ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:29

    POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Niederfischbach (ots) - Am Freitag gegen 01:10 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer die L 280 Rtg. Freudenberg. In einer Linkskurve kollidierte er mit einer Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und fuhr anschließend nach links in den Graben. Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alko-Test ergab 1,01 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren