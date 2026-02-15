POL-PDNR: Quad entwendet

Niederfischbach (ots) - Am Freitag gegen 01:10 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer die L 280 Rtg. Freudenberg. In einer Linkskurve kollidierte er mit einer Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und fuhr anschließend nach links in den Graben. Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alko-Test ergab 1,01 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. ...

