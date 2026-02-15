Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Quad entwendet
Dierdorf OT Brückrachdorf (ots)
In der Zeit vom 13.02.2026, 15:00 Uhr - 14.02.2026, 02:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte(n) Täter ein Quad in Dierdorf OT Brückrachdorf im Bereich der Stiegelgasse entwendet. Das Fahrzeug stand geparkt am Wohnanwesen des Geschädigten. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzten.
