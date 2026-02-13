PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Niederfischbach (ots)

Am Freitag gegen 01:10 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer die L 280 Rtg. Freudenberg. In einer Linkskurve kollidierte er mit einer Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und fuhr anschließend nach links in den Graben. Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alko-Test ergab 1,01 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 12:22

    POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Herdorf (ots) - Am Freitag, gegen 02:00 Uhr, wurde in Herdorf ein Pkw-Fahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf Alkoholgeruch bei dem 19-jährigen festgestellt wurde. Ein Alko-Test ergab 0,91 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741-926 145, PHK ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 23:38

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf L254

    Dattenberg (ots) - Am 12.02.2026 gegen 22:10 Uhr befuhr der Geschädigte die L254 von Sankt Katharinen in Richtung Hausen. Kurz vor der Kreuzung Wegestock wurde der Geschädigte durch einen blauen PKW, vermutlich der Marke Opel, überholt. Dieser stieß beim Wiedereinscheren mit dem PKW des Geschädigten zusammen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle und bog nach rechts auf die L256 in ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 15:19

    POL-PDNR: Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug ermittelt

    Betzdorf (ots) - Mit Pressemeldung vom 06.02.2026, 07:35 Uhr, erbat die Polizeiinspektion Betzdorf nach einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW Zeugenhinweise zu einer tatverdächtigen Person. Diesbezüglich kann mitgeteilt werden, dass durch den hiesigen Bezirksdienstes mittlerweile ein 84-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren