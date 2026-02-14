Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere PKW-Einbrüche in Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots)

Am frühen Morgen des 14.02.2026 zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr wurden im Bereich des Neubaugebiets "Roniger Hof" und des Linzer Krankenhauses mehrere Fahrzeuge durch bisher unbekannte Täter aufgebrochen. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge durchwühlt und Wertgegenstände wurden entwendet.

Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um Zeugenhinweise, insbesondere möglicher Videoaufzeichnungen von Tätern oder möglichen Fluchtfahrzeugen.

