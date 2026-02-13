POL-PDNR: Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss

Dattenberg (ots) - Am 12.02.2026 gegen 22:10 Uhr befuhr der Geschädigte die L254 von Sankt Katharinen in Richtung Hausen. Kurz vor der Kreuzung Wegestock wurde der Geschädigte durch einen blauen PKW, vermutlich der Marke Opel, überholt. Dieser stieß beim Wiedereinscheren mit dem PKW des Geschädigten zusammen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle und bog nach rechts auf die L256 in ...

