Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss
Derschen (ots)
Am Donnerstag, wurden gegen 14:45 Uhr in Derschen auf der Daadener Str. bei einem 19-jährigen Pkw-Führer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Drogen-Test bestätigte dies. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.
