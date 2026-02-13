Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr
Herdorf (ots)
Am Freitag, gegen 02:00 Uhr, wurde in Herdorf ein Pkw-Fahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf Alkoholgeruch bei dem 19-jährigen festgestellt wurde. Ein Alko-Test ergab 0,91 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.
