POL-PDNR: 37-Jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr

Betzdorf (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit einem 28-jährigen Kia-Fahrer stellte eine Streife der PI Betzdorf am 09.02.2026 kurz vor Mitternacht auf der Wilhelmstraße zahlreiche Verstöße fest. Zunächst wurde erkannt, dass die angebrachten Kennzeichenschilder mit Aachener Städtekennung nicht zu dem offenbar nicht zugelassenen, versicherten und versteuerten Fahrzeug gehören. Der Fahrzeugführer selbst war ...

mehr