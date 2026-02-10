PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied - Diebstahl von Grabschmuck

Neuwied (ots)

Seit dem 05.02.2026 kam es auf verschiedenen Friedhöfen der Stadt Neuwied zu zahlreichen Diebstählen. Hierbei wurde scheinbar gezielt Grabschmuck entwendet. Neben den Friedhöfen Neuwied, wurde möglicherweise durch die gleiche Täterschaft auch mindestens ein Grab auf dem Friedhof Dierdorf angegangen. Es wird darum gebeten, auffälliges Verhalten oder verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe zeitnah Ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweise zu den Taten erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02631/878-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Neuwied
Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 13:38

    POL-PDNR: Schulbuskontrolle am Schulzentrum Dierdorf

    Dierdorf (ots) - Am 10.02.2026, von 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Straßenhaus gemeinsam mit der Verkehrsdirektion Koblenz eine Vielzahl von Schulbuskontrollen am Busbahnhof des Schulzentrum Dierdorf durch. Hierbei konnten kleinere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Beamten wurden darüber hinaus diverse verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Kontrolle wurde sehr ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 12:16

    POL-PDNR: Verkehrskontrolle deckt zahlreiche Verstöße auf

    Betzdorf (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit einem 28-jährigen Kia-Fahrer stellte eine Streife der PI Betzdorf am 09.02.2026 kurz vor Mitternacht auf der Wilhelmstraße zahlreiche Verstöße fest. Zunächst wurde erkannt, dass die angebrachten Kennzeichenschilder mit Aachener Städtekennung nicht zu dem offenbar nicht zugelassenen, versicherten und versteuerten Fahrzeug gehören. Der Fahrzeugführer selbst war ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 12:04

    POL-PDNR: Flucht nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

    Wallmenroth (ots) - Am Montag, 09.02.2026, kam es gegen 15:45 Uhr auf der Katzwinkler Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei kam es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel des PKW Peugeot eines 44-jährigen sowie eines älteren Opel-Transporters. Der ca. 60-jährige Fahrer des hellroten Transporters mit deutscher Zulassung habe kurz mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren