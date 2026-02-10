Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle deckt zahlreiche Verstöße auf

Betzdorf (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit einem 28-jährigen Kia-Fahrer stellte eine Streife der PI Betzdorf am 09.02.2026 kurz vor Mitternacht auf der Wilhelmstraße zahlreiche Verstöße fest.

Zunächst wurde erkannt, dass die angebrachten Kennzeichenschilder mit Aachener Städtekennung nicht zu dem offenbar nicht zugelassenen, versicherten und versteuerten Fahrzeug gehören. Der Fahrzeugführer selbst war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung des 28-jährigen. Bei dem Beschuldigten, welcher zwischenzeitlich aufgrund seines aggressiven Verhaltens am Boden fixiert werden musste, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der PKW wurde im Auftrag der Polizei durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt.

Ein umfangreiches Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell