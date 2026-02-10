PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle deckt zahlreiche Verstöße auf

Betzdorf (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit einem 28-jährigen Kia-Fahrer stellte eine Streife der PI Betzdorf am 09.02.2026 kurz vor Mitternacht auf der Wilhelmstraße zahlreiche Verstöße fest.

Zunächst wurde erkannt, dass die angebrachten Kennzeichenschilder mit Aachener Städtekennung nicht zu dem offenbar nicht zugelassenen, versicherten und versteuerten Fahrzeug gehören. Der Fahrzeugführer selbst war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung des 28-jährigen. Bei dem Beschuldigten, welcher zwischenzeitlich aufgrund seines aggressiven Verhaltens am Boden fixiert werden musste, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der PKW wurde im Auftrag der Polizei durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt.

Ein umfangreiches Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 12:04

    POL-PDNR: Flucht nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

    Wallmenroth (ots) - Am Montag, 09.02.2026, kam es gegen 15:45 Uhr auf der Katzwinkler Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei kam es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel des PKW Peugeot eines 44-jährigen sowie eines älteren Opel-Transporters. Der ca. 60-jährige Fahrer des hellroten Transporters mit deutscher Zulassung habe kurz mit dem ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:55

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen

    Brachbach (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntag, 08.02., 19 Uhr, und Montag, 09.02.2026, 09:30 Uhr, drei PKW, welche in der Karl-Dressler-Straße geparkt waren. Bei zwei der drei PKW wurden jeweils beide Vorderreifen sowie der hintere rechte Reifen beschädigt. Beim dritten PKW wurden der vordere rechte und der hintere rechte Reifen beschädigt. Die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:31

    POL-PDNR: Diebstahl aus Kfz

    Helmenzen (ots) - In der Zeit von Sonntag, 08.02.2026, 18.00 Uhr, bis Montag, 09.02.2026, 20.00 Uhr, kam es in Helmenzen, Zum Galgenberg, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines abgestellten Fahrzeuges ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren