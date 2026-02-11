PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug ermittelt

Betzdorf (ots)

Mit Pressemeldung vom 06.02.2026, 07:35 Uhr, erbat die Polizeiinspektion Betzdorf nach einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW Zeugenhinweise zu einer tatverdächtigen Person. Diesbezüglich kann mitgeteilt werden, dass durch den hiesigen Bezirksdienstes mittlerweile ein 84-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain als Tatverdächtiger ermittelt werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 14:55

    POL-PDNR: Neuwied - Diebstahl von Grabschmuck

    Neuwied (ots) - Seit dem 05.02.2026 kam es auf verschiedenen Friedhöfen der Stadt Neuwied zu zahlreichen Diebstählen. Hierbei wurde scheinbar gezielt Grabschmuck entwendet. Neben den Friedhöfen Neuwied, wurde möglicherweise durch die gleiche Täterschaft auch mindestens ein Grab auf dem Friedhof Dierdorf angegangen. Es wird darum gebeten, auffälliges Verhalten oder verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:38

    POL-PDNR: Schulbuskontrolle am Schulzentrum Dierdorf

    Dierdorf (ots) - Am 10.02.2026, von 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Straßenhaus gemeinsam mit der Verkehrsdirektion Koblenz eine Vielzahl von Schulbuskontrollen am Busbahnhof des Schulzentrum Dierdorf durch. Hierbei konnten kleinere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Beamten wurden darüber hinaus diverse verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Kontrolle wurde sehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren