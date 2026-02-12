PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf L254

Dattenberg (ots)

Am 12.02.2026 gegen 22:10 Uhr befuhr der Geschädigte die L254 von Sankt Katharinen in Richtung Hausen. Kurz vor der Kreuzung Wegestock wurde der Geschädigte durch einen blauen PKW, vermutlich der Marke Opel, überholt. Dieser stieß beim Wiedereinscheren mit dem PKW des Geschädigten zusammen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle und bog nach rechts auf die L256 in Richtung Linz ab. Der unfallflüchtige PKW weist eine Beschädigung an der hinteren, rechten Fahrzeugseite auf. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

