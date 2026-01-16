PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrüger in Apotheke unterwegs +++ Falscher Handwerker erbeutet Bargeld +++ Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Hofheim (ots)

1. Betrüger in Apotheke unterwegs,

Bad Soden, Zum Quellenpark, Schwalbach, Avrillestraße, Kronberg, Westerbachstraße, Donnerstag, 15.01.2026, 15:30 Uhr bis 16:20 Uhr

(ro)In Bad Soden, Schwalbach und Kronberg war am Donnerstag ein Betrüger unterwegs, der mehrfach versucht hatte, ein falsches Rezept einzulösen. Gegen 15:30 Uhr betrat der Mann eine Apotheke in der Bad Sodener Straße "Zum Quellenpark" und löste ein Rezept ein. Samt Medikament verließ er die Apotheke, wurde aber unmittelbar darauf von der Mitarbeiterin eingeholt und auf die Fälschung angesprochen. Nachdem die Polizei verständigt worden war, händigte der Mann das Medikament wieder aus, flüchtete aber in Richtung Brunnenstraße. In Schwalbach erschien gegen 16:00 Uhr eine männliche Person in einer Apotheke in der Avrillestraße. Hier fiel direkt auf, dass er ein gefälschtes Rezept vorgelegt hatte, daher verließ der Betrüger das Geschäft wieder ohne Beute. In einer Kronberger Apotheke versuchte gegen 16:25 Uhr ein Mann ebenfalls ein gefälschtes Rezept abzugeben. Auch hier flüchtete er aus dem Verkaufsraum in der Westerbachstraße, nachdem der Betrugsversuch festgestellt worden war. Bei dem Betrüger soll es sich um einen Mann mit "osteuropäischen" Erscheinungsbild im Alter zwischen 30 bis 45 Jahren, der um die 1,90 Meter groß gewesen sein soll. Er soll eine dunkle Jacke getragen und kurze Haare gehabt haben. Auffällig sei die tiefe Stimme gewesen. Inwiefern es sich bei den Vorfällen um denselben Täter handelt, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Falscher Handwerker erbeutet Bargeld, Flörsheim, Eppsteiner Straße, Donnerstag, 15.01.2026, 11:30 Uhr

(ro)Am Donnerstag hat ein falscher Handwerker in Flörsheim Bargeld erbeutet. Der Mann klingelte gegen 11:30 Uhr bei einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Eppsteiner Straße. Er gab vor, die Rauchmelder tauschen zu wollen. Nachdem er sich so Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, ließ er Bargeld mitgehen, bevor er sich aus dem Staub machte. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit später. Der angebliche Handwerker soll schlank, von "osteuropäischer" Erscheinung, ca. 50 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß gewesen sein und hatte einen grauen Schnurrbart. Er trug eine dunkle knielange Jacke, eine schwarze Arbeitshose sowie eine graue Kappe. Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben. Sollten Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

3. Auffahrunfall auf der Bundesstraße,

Flörsheim a.M., Bundesstraße 519, Donnerstag, 15.01.2026, 19:15 Uhr

(lr) Am frühen Donnerstagabend kam es in Flörsheim auf der Bundestraße 519 zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jährige Fahrer eines weißen Mercedes Sprinters fuhr gegen 19:15 Uhr auf der Rheingaustraße. Als er an der Kreuzung zur Auffahrt A66 in Richtung Wiesbaden, verkehrsbedingt halten musste, fuhr ihm der dahinterfahrende 27-jährige Fahrer eines weißen Maxus auf, da er dies zu spät bemerkte. Der Fahrer des Mercedes wurde in Folge der Kollision verletzt. Beide Wagen mussten im Anschluss von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

