Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 09. Februar 2026 in der Zeit zwischen 10:20 Uhr bis 10:35 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Opel Crossland in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Falkenrotter Straße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

