POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum, Freitag, 13.02.2026, 10:00 Uhr bis Sonntag, 15.02.2026, 11:00 Uhr

In den Berichtszeitraum fällt der rheinische Karneval mit Umzügen in Neuwieder Stadtteilen und den dazugehörigen Feierlichkeiten, die vor, während und nach den diversen Umzügen stattfanden.

Es wurden im Berichtszeitraum insgesamt 15 Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen nur eine Person zu körperlichem Schaden kam. So kam es bereits am Freitag, 13.02.2026, 15:06 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B 256. Ein in Richtung Rengsdorf fahrender PKW, Marke Mercedes-Benz, kam dabei auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und schlug in der Mittelschutzplanke ein. Nachdem sich der PKW auf der Fahrbahn mehrfach dreht, schlägt der Wagen noch rechtsseitig in die Schutzplanke ein und kommt dadurch zum Stehen. Die 61jährige Fahrzeugführerin verletzt sich dabei und wird zur weiteren Behandlung einem Neuwieder Krankenhaus zugeführt. Der PKW ist ein wirtschaftlicher Totalschaden und wird abgeschleppt. Ein 75jähriger Mann aus dem Kreis Neuwied befuhr am Samstagabend, 14.02.2026, 20:13 Uhr die B 42 in Fahrtrichtung Bonn, als der Fahrzeugführer von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet wurde. Auf Grund dessen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in Höhe Neuwied-Fahr auf eine Leitplanke auf. Anschließend kippte der PKW, Marke VW, Typ: Touran, auf der der Bundesstraße abgelegene Seite von der Leitplanke herunter und fiel in die danebengelegene Linzer Straße. Dort kommt der Wagen zum Stehen Bei zwei Verkehrsunfällen auf Kundenparkplätzen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Dank Zeugenhinweisen konnte einer der beiden Geflüchteten bereits ermittelt werden.

Zu einem Fall von Vandalismus in Form eines großformatigen Graffitis kam es in der Burghofstraße in Heimbach-Weis. Die Außenfassade eines Cafés wurde dabei mit einem Spruch und einer Comicfigur "verschönert". Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 14.02.2026, 02:30 Uhr und 09:00 Uhr. Inhaltlich handelt es sich wohl um einen "Valentinstaggruß" an eine bislang unbekannte Person. Zeugen des Vorfalls die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ein Fahrzeugführer aus Neuwied fiel am Samstag, 14.02.2026, 13:16 Uhr, mit seinem PKW, Marke VW, Typ: Tiguan, auf dem Gelände einer Tankstelle in Berggärtenstraße in Neuwied auf, da der an einer Zapfsäule abgestellte PKW ungesichert auf einen anderen PKW aufrollte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme musste festgestellt werden, dass der 58jährige Fahrzeugführer erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Für weitere Maßnahmen sollte der Mann zur Dienststelle gebracht werden, verweigerte und widersetzte sich jedoch den polizeilichen Maßnahmen, weshalb der Mann mit körperlicher Gewalt gefesselt und mit zur Dienststelle genommen werden musste. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt und die weitere Nutzung von Kraftfahrzeugen untersagt. Daneben wurden weitere Strafanzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Beleidigung der Polizeibeamten eingeleitet.

Nach dem Karnevalsumzug im Neuwieder Stadtteil Oberbieber kam es bei den anschließenden "After-Zug"-Feierlichkeiten rund um die dortige Sporthalle zu mehreren polizeilichen Einsätzen. Eine 24jährige Frau aus Neuwied fiel dabei am Samstagabend, 14.02.2026, 23:03 Uhr, - vermutlich alkoholbedingt - durch ihre renitentes Verhalten auf, da sie Flaschen auf parkende Fahrzeuge geworfen haben soll. Bei der Personalienfeststellung tritt und schlägt die Frau nach den eingesetzten Beamten, weshalb die Frau überwältigt und vorläufig festgenommen wird. Gegen die Aggressorin wird ein Strafverfahren wegen Widerstands eingeleitet und ihr eine Blutprobe entnommen.

Einen mehrstündigen Besuch im Gewahrsam der Polizeiinspektion Neuwied buchte ebenfalls ein Karnevalist am Sonntag, 15.02.2026, 00:55 Uhr, in Neuwied-Oberbieber. Der 23 Jahre alte Mann zeigte sich dabei verbal aggressiv und erhielt einen Platzverweis, dem er aber nicht nachkam. Der Randalierer wurde daraufhin dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Neuwied zugeführt, wo er sein aufbrausendes Gemüt abkühlen konnte.

