Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Karnevalszug und Zug-Party im Festzelt

Altenkirchen (ots)

Am 15.02.2026 fand der Karnevalsumzug, sowie im Anschluss die Zug-Party in Altenkirchen statt.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Karnevalszug ohne besondere Vorkommnisse.

Die Zug-Party im Anschluss, von etwa 2000 Menschen besucht, verlief friedlich.

Hierbei wurde durch die Polizeiinspektion Altenkirchen eine Körperverletzungsanzeige aufgenommen. Ein Zeltbesucher musste mit einem Platzverweis belegt werden.

Nach Beleidigung durch einen weiteren Zeltbesucher zum Nachteil eines Polizeibeamten, wurde dieser aufgrund seiner Alkoholisierung dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Altenkirchen zugeführt. Ein Bekannter erschien alkoholisiert mit einem PKW auf der Dienstelle, um die im Gewahrsam befindliche Person abzuholen. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946 211

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

