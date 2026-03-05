Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer bei Verkehrsunfall auf B83 bei Grebenstein tödlich verletzt: Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Bundesstraße 83 / Grebenstein (Landkreis Kassel):

Auf der Bundesstraße 83 bei Grebenstein kam es in der Nacht auf den heutigen Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer tödlich verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr er gegen 3:50 Uhr die Bundesstraße von Hofgeismar kommend in Richtung Kassel, als er kurz nach der Abfahrt "Grebenstein Mitte" aus noch unbekannten Gründen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Betonbrückenpfeiler prallte. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass für ihn leider jede Hilfe zu spät kam. Sein Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden an dem Brückenbauwerk ist, konnte bislang noch nicht beziffert werden. Für die Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße in Richtung Kassel bis etwa 6:30 Uhr gesperrt. Da bislang noch keine Angehörigen des Verstorbenen verständigt werden konnten, bitten wir um Verständnis, dass aktuell keine Angaben zu seiner Identität bekanntgegeben werden können.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache, in die auch ein Gutachter eingebunden wurde, werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt. Die Beamten bitten Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder anderweitig Hinweise geben können, sich unter Tel. 0561-910 2820 zu melden.

