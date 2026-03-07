Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm- Eder- Kreis: Raub mit Schusswaffe auf eine Tankstelle in Wabern-Unshausen

Kassel (ots)

Am Samstagabend, 07.03.2026, gegen 21:35 Uhr, kam es zu einem Raub mit einer Schusswaffe auf eine Tankstelle in Wabern-Unshausen.

Den ersten Ermittlungen zufolge betrat der bislang unbekannte Täter die Tankstelle und forderte unter Vorzeigen einer Schusswaffe Geld und Zigaretten. Dieses verpackte er anschließend in eine mitgebrachte Tüte eines Lebensmitteldiscounters und flüchtete fußläufig vom Tatort. Über die Höhe des Raubgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Der unbekannte männliche Täter war ca. 165 cm groß, von schmaler Statur und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er war dunkel bekleidet und trug bei der Tatausführung eine schwarze Sturmhaube.

Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Wabern-Unshausen gemacht haben, Hinweise zu dem unbekannten Täter oder sonstige sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Fritzlar unter 05622-99660 in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg/ Efze geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell