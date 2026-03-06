Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Verkehrsunfälle mit Fußgängern am Morgen: Kind auf Schulweg und Frau schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren und -Nord:

Bei zwei Verkehrsunfällen in Kassel-Niederzwehren und der Nordstadt sind am heutigen Freitagmorgen zwei Fußgängerinnen schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Der erste Unfall hatte sich gegen 7:20 Uhr in der Frankfurter Straße, in Höhe der Haltestelle "Bahnhof Niederzwehren" ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein 12 Jahre altes Mädchen, das sich auf dem Schulweg befand, zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn. Dabei wurde sie von einem in stadtauswärtige Richtung fahrenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Bei dem Zusammenstoß erlitt das Kind schwere, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Gegen 8:10 Uhr kam es dann in der Holländischen Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte eine 25 Jahre alte Frau die Straße an einer "grün" zeigenden Fußgängerampel nahe der Haltestelle "Hegelsbergstraße" überquert. Als sie dann den Gleiskörper der Straßenbahn betrat, übersah sie offenbar die in stadtauswärtiger Richtung herannahende Tram und wurde von dieser erfasst. Auch die 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme- und Rettungsmaßnahmen war die Holländische Straße in Richtung Stadtausgang für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell