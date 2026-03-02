PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer und Sozia bei Unfall in Langscheid schwer verletzt

Sundern (ots)

Am 01.03.2026 13:15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer in Langscheid die Straße Zum Sorpedamm in Richtung Hachen. Hinter dem Auto fuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer in die gleiche Richtung. An der Kreuzung Zum Sorpedamm / Sorpestraße beabsichtigte der 19-jährige Balver, nach rechts in die Sorpestraße abzubiegen. Der 35-jährige Iserlohner versuchte, das vor ihm fahrende Auto rechts zu überholen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer und seine 27-jährige Sozia kamen zu Fall. Der Rettungsdienst transportierte die beiden schwer Verletzten in ein örtliches Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Vor Ort machten die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Sundern unter 02933-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

