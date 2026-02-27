PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannter Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Marsberg (ots)

Im Zeitraum vom 10.01.2026 um 07:00 Uhr bis zum 10.02.2026 um 18:00 Uhr kam es in der Straße An der Bahn in Marsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der schwarze Opel Astra des Geschädigten stand in diesem Zeitraum geparkt am Fahrbahnrand. Die Polizei erhielt am vergangenen Dienstag Kenntnis von dem Sachverhalt. Nach derzeitigen Erkenntnissen beobachtete ein bislang unbekannter Zeuge den Unfall und hinterließ einen Zettel am Auto des Geschädigten mit dem vermeintlichen Kennzeichen des Unfallverursachers. Demnach soll es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen Skoda Fabia aus dem Hochsauerlandkreis gehandelt haben. Der unbekannte Beobachter oder mögliche weitere Zeugen könnten gegebenenfalls wichtige Angaben zu dem Unfallhergang machen. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

