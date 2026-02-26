PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einladung für Medienvertreter: Vorstellung der Jahresstatistik 2025 im Bereich Kriminalität

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis präsentiert ihre Jahresstatistik 2025. Im Rahmen eines Pressetermins wird Landrat Thomas Grosche die wesentlichen Kennzahlen und Entwicklungen zur Kriminalitätslage im Hochsauerlandkreis vorstellen.

Termin:

Dienstag, 3. März 2026, 13:00 Uhr

Kreishaus Meschede, Raum 453

Im Anschluss an die Präsentation steht der Direktionsleiter Kriminalität, Kriminalrat Deniz Özkan, den anwesenden Medienvertreterinnen und Medienvertretern für Fragen zur Verfügung.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Zur besseren Planung wird um eine vorherige Anmeldung bis zum 2. März 2026 unter den Telefonnummern 0291 / 9020 - 1141 oder -1142 oder per E-Mail an pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de gebeten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, Sie in Meschede begrüßen zu dürfen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

