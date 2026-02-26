PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Arnsberg-Hüsten

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16:00 Uhr in der Straße Berliner Platz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 17-jährige Jugendliche aus dem Bereich Arnsberg fuhr mit einem E-Scooter über einen asphaltierten Weg, welcher in Richtung Neheim verläuft. Eine 16-jährige Jugendliche -ebenfalls aus dem Bereich Arnsberg- befand sich hinter ihr auf dem E-Scooter. Die 17-Jährige beabsichtigte, eine Fußgängergruppe zu überholen. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von dem asphaltierten Weg ab und befuhr eine Rasenfläche. In der Folge stießen die beiden Jugendlichen mit einem Stromverteilerkasten zusammen. Die 17-jährige Fahrerin war daraufhin kurzzeitig bewusstlos. Die beiden Jugendlichen verletzten sich jeweils leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

E-Scooter erfreuen sich insbesondere bei Jugendlichen großer Beliebtheit. Dennoch handelt es sich um motorisierte Fahrzeuge, für deren Nutzung klare gesetzliche Regeln gelten. Diese dienen dem Schutz aller Verkehrsteilnehmenden. E-Scooter dürfen grundsätzlich nur auf Radwegen genutzt werden. Ist kein Radweg vorhanden, ist das Fahren auf der Fahrbahn erlaubt. Gehwege und Fußgängerzonen dürfen mit E-Scootern nicht befahren werden, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch ein Zusatzzeichen freigegeben. Fußgänger haben hier stets Vorrang. Auf E-Scootern ist ausschließlich eine Person erlaubt. Das Mitnehmen weiterer Personen ist untersagt, da es die Stabilität und Kontrolle des Fahrzeugs erheblich beeinträchtigt. Zudem müssen Fahrerinnen und Fahrer mindestens 14 Jahre alt sein. Beim Überholen von Fußgängern oder Radfahrern ist besondere Vorsicht geboten. Enge Wege, unebene Untergründe, Bordsteine oder Grünflächen bergen ein erhöhtes Sturzrisiko. Ausweichmanöver abseits befestigter Wege können schnell zum Kontrollverlust führen - wie der vorliegende Unfall zeigt.

Darüber hinaus gilt:

   -	Die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt ist verboten.
   -	Alkohol- und Drogeneinfluss am Lenker eines E-Scooters wird 
analog zu anderen Kraftfahrzeugen geahndet.
   -	Empfohlen wird das Tragen eines Helms, auch wenn hierfür keine 
gesetzliche Pflicht besteht.

Die Polizei appelliert an alle Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern, sich verantwortungsbewusst und regelkonform zu verhalten. Rücksichtnahme, angepasste Geschwindigkeit und die Einhaltung der Verkehrsregeln tragen wesentlich dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit im öffentlichen Raum zu erhöhen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 09:58

    POL-HSK: Zeuge brachte verbotene Messer zur Vernehmung mit

    Meschede (ots) - Die Kriminalpolizei in Meschede lud einen 63-jähigen Mann aus Olsberg als Zeuge zu einer Vernehmung vor. Der Mann erklärte am Morgen des 25.02.2026 gleich zu Beginn der Vernehmung, dass er zwei Messer mit sich führte. Der Kriminalbeamte staunte nicht schlecht, als der Mann zwei verbotene Springmesser präsentierte. Aus dem Zeugen wurde in diesem Moment ein Beschuldigter wegen eines Verstoßes gegen das ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:48

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bestwig

    Bestwig (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 14:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L776 zwischen Bestwig und Heringhausen. Ein 23-jähriger Mann aus Marburg befuhr zusammen mit seinem 49-jährigen Beifahrer in einem VW Transporter die L776 aus Bestwig kommend in Richtung Heringhausen. Auf Höhe der Unfallstelle befindet sich linksseitig ein Parkplatz. Der 23-jährige Mann beabsichtigte, nach links auf ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 07:50

    POL-HSK: Wohnungseinbruch in Müschede

    Arnsberg (ots) - Am 25.02.2026 brachen bislang unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rönkhauser Straße in Müschede ein. Der oder die Täter gelangten auf das Grundstück und versuchten zunächst eine Terrassentür aufzubrechen. Ins Haus gelangten sie, indem sie eine Fensterscheibe durchbrachen und den Fenstergriff von innen betätigten. Sie durchwühlten das Haus und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren