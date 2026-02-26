Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeuge brachte verbotene Messer zur Vernehmung mit

Meschede (ots)

Die Kriminalpolizei in Meschede lud einen 63-jähigen Mann aus Olsberg als Zeuge zu einer Vernehmung vor. Der Mann erklärte am Morgen des 25.02.2026 gleich zu Beginn der Vernehmung, dass er zwei Messer mit sich führte. Der Kriminalbeamte staunte nicht schlecht, als der Mann zwei verbotene Springmesser präsentierte. Aus dem Zeugen wurde in diesem Moment ein Beschuldigter wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Messer blieben bei der Polizei, sie wurden sichergestellt.

So hilfreich Offenheit bei einer Vernehmung auch ist - verbotene Gegenstände gehören bitte nicht in die Jacken- oder Hosentasche auf dem Weg zur Polizei. Wer zu einer Vernehmung vorgeladen wird, sollte vorher lieber noch einmal nachschauen, was er dabeihat. Denn sonst kann aus einem Termin zur Aussage schnell ein Termin mit ganz anderem Aktenzeichen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell