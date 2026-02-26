PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeuge brachte verbotene Messer zur Vernehmung mit

Meschede (ots)

Die Kriminalpolizei in Meschede lud einen 63-jähigen Mann aus Olsberg als Zeuge zu einer Vernehmung vor. Der Mann erklärte am Morgen des 25.02.2026 gleich zu Beginn der Vernehmung, dass er zwei Messer mit sich führte. Der Kriminalbeamte staunte nicht schlecht, als der Mann zwei verbotene Springmesser präsentierte. Aus dem Zeugen wurde in diesem Moment ein Beschuldigter wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Messer blieben bei der Polizei, sie wurden sichergestellt.

So hilfreich Offenheit bei einer Vernehmung auch ist - verbotene Gegenstände gehören bitte nicht in die Jacken- oder Hosentasche auf dem Weg zur Polizei. Wer zu einer Vernehmung vorgeladen wird, sollte vorher lieber noch einmal nachschauen, was er dabeihat. Denn sonst kann aus einem Termin zur Aussage schnell ein Termin mit ganz anderem Aktenzeichen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 08:48

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bestwig

    Bestwig (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 14:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L776 zwischen Bestwig und Heringhausen. Ein 23-jähriger Mann aus Marburg befuhr zusammen mit seinem 49-jährigen Beifahrer in einem VW Transporter die L776 aus Bestwig kommend in Richtung Heringhausen. Auf Höhe der Unfallstelle befindet sich linksseitig ein Parkplatz. Der 23-jährige Mann beabsichtigte, nach links auf ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 07:50

    POL-HSK: Wohnungseinbruch in Müschede

    Arnsberg (ots) - Am 25.02.2026 brachen bislang unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rönkhauser Straße in Müschede ein. Der oder die Täter gelangten auf das Grundstück und versuchten zunächst eine Terrassentür aufzubrechen. Ins Haus gelangten sie, indem sie eine Fensterscheibe durchbrachen und den Fenstergriff von innen betätigten. Sie durchwühlten das Haus und ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 15:15

    POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Brilon (ots) - Am 20.02.2026, zwischen 12:48 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in Brilon in der "Bahnhofstraße" auf dem Parkplatz einer dortigen Bankfiliale zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein geparkter, schwarzer Ford Kuga wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken vom unbekannten Unfallverursacher an der rechten Fahrzeugseite touchiert. Dadurch entstand ein hoher Sachschaden. Gesucht werden nun Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren