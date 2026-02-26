PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruch in Müschede

Arnsberg (ots)

Am 25.02.2026 brachen bislang unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rönkhauser Straße in Müschede ein. Der oder die Täter gelangten auf das Grundstück und versuchten zunächst eine Terrassentür aufzubrechen. Ins Haus gelangten sie, indem sie eine Fensterscheibe durchbrachen und den Fenstergriff von innen betätigten. Sie durchwühlten das Haus und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein wirksamer Einbruchschutz aus mehreren Komponenten besteht. Neben einbruchhemmenden Türen- und Fensterbeschlägen können auch abschließbare Fenstergriffe einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Wohnhäusern leisten. Diese erschweren es Tätern, nach dem Einschlagen einer Scheibe Fenster oder Terrassentüren einfach zu öffnen. Darüber hinaus empfiehlt die Polizei, Fenster und Türen auch bei kurzer Abwesenheit konsequent zu verschließen, Außenbereiche gut zu beleuchten und auf Nachbarschaftshilfe zu setzen. Weitere Informationen und individuelle Beratung zum Einbruchschutz bietet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Meschede unter 0291 90877-0 an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren