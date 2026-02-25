Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht der Gefährlichen Körperverletzung auf einem Schulhof

Altkreis Arnsberg (ots)

Am Nachmittag des 24.02.2026 wurde bei der Polizei eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Demnach sei eine 16-jährige Schülerin auf einem Schulhof im Altkreis Arnsberg von einer noch unbekannten Mitschülerin angegriffen worden. Die Geschädigte sei an den Haaren zu Boden gezogen und geschlagen worden. Eine weitere, ebenfalls noch unbekannte Person habe ihr gegen den Kopf getreten. Zwei Lehrkräfte seien eingeschritten, sodass die Angreifer von der 16-Jährigen abließen. Die Geschädigte wurde leicht verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell