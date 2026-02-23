Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Halter von beteiligtem Pkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Arnsberg (ots)

Am 20.02.2026, gegen 08:00 Uhr, kam es in Hüsten in der "Delecker Straße" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Unfallverursacherin touchierte beim Ausparken aus einer Parkbucht einen geparkten blauen Kleinwagen. Sie verließ den Unfallort, da sie an beiden Autos keinen Schaden feststellte. Als sie später dann doch eine Beschädigung an ihrem Auto bemerkte, meldete sie den Unfall nachträglich auf der Polizeiwache in Arnsberg-Hüsten. Gesucht wird nun der Halter des blauen, nicht näher bekannten, Kleinwagens, da auch hier ein Schaden nicht ausgeschlossen werden kann. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können auf der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 gegeben werden.

