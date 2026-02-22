PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in Mehrfamilienhaus

Meschede-Berge (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zum einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Meschede-Berge. Hierdurch wurden zwei Personen durch Rauchgase verletzt, eine davon so schwer, dass sie in ein Krankenhaus nach Dortmund verbracht werden musste. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden vom Ordnungsamt anderweitig untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

