Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Meschede (ots)

Am 19.02.2026 gegen 22:15 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in die Lagerhalle einer Speditions-Firma "Am Steinbach" in Meschede. Auf der Videoüberwachung der Lagerhalle konnten zwei unbekannte Personen festgestellt werden. Sie verschafften sich über ein Fenster am hinteren Teil des Gebäudes gewaltsam Zutritt in die Halle. Die Polizei war umgehend mit starken Kräften vor Ort, konnte die Täter jedoch nicht mehr antreffen. Diese flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell