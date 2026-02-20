PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Meschede (ots)

Im "Birmecker Weg" in Meschede kam es im Zeitraum vom 09.02.2026, 10:00 Uhr, bis zum 19.02.2026, 16:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich über die Haustür gewaltsam Zutritt zum Objekt. Das Haus wurde durch die Täter durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 07:49

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Hallenberg

    Hallenberg (ots) - Am gestrigen Vormittag um 11:35 Uhr kam es auf der L617 zwischen Hesborn und Liesen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Frau aus Hallenberg befuhr die Straße aus Hesborn kommend in Richtung Liesen. Im Bereich einer Linkskurve kam die Frau -vermutlich witterungsbedingt- von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 44-jährige Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:01

    POL-HSK: Einbruch in Baustellencontainer

    Arnsberg (ots) - In Arnsberg-Voßwinkel wurden vom 17.02.2026, 15:55 Uhr, bis 18.02.2026, 07:45 Uhr, in der "Franziskusstraße" diverse Baumaschinen und Werkzeuge aus mehreren Baustellencontainern gestohlen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Containern und flüchteten anschließend mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:01

    POL-HSK: Einbruch in Selbstbedienungsladen

    Sundern (ots) - In der Nacht des 17.02.2026 auf den 18.02.2026 zwischen 01:10 Uhr und 01:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Selbstbedienungsladen in Sundern-Westenfeld in der Straße "Selschede". Der Eigentümer konnte den Einbruch am nächsten Morgen auf der Videoaufnahme einer Überwachungskamera feststellen. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter konnte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren