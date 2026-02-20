Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus
Meschede (ots)
Im "Birmecker Weg" in Meschede kam es im Zeitraum vom 09.02.2026, 10:00 Uhr, bis zum 19.02.2026, 16:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich über die Haustür gewaltsam Zutritt zum Objekt. Das Haus wurde durch die Täter durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.
