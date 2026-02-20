POL-HSK: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Hallenberg (ots) - Am gestrigen Vormittag um 11:35 Uhr kam es auf der L617 zwischen Hesborn und Liesen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Frau aus Hallenberg befuhr die Straße aus Hesborn kommend in Richtung Liesen. Im Bereich einer Linkskurve kam die Frau -vermutlich witterungsbedingt- von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 44-jährige Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein ...

