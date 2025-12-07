PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Riegelsberg (ots)

Am 06.12.25 in der Zeit von ca. 21:30 Uhr bis 21:45 Uhr, ereignete sich in der Überhofer Straße, 66292 Riegelsberg, eine Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem grauen Mercedes mit SB-Kreiskennzeichen, die Überhofer Straße aus Richtung der Wolfskaulstraße kommend. Aus bislang unbekannten Gründen kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei dort geparkten Fahrzeugen. Im Anschluss an das Unfallgeschehen setzt der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne entsprechende Angaben zu machen. An der Unfallstelle können Fahrzeugteile des Verursachers aufgefunden und sichergestellt werden.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Es besteht zudem der Verdacht, dass es einen Zusammenhang zu einem in zeitlicher und örtlicher Nähe passierten Verkehrsunfall in der Straße "Ahornweg", 66292 Riegelsberg, gibt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 09:14

    POL-VK: versuchter Diebstahl eines Motorrades

    Völklingen (ots) - Am 06.12.25, gegen 09:15 Uhr, wurde in der Gatterstraße in 66333 Völklingen versucht, ein Motorrad der Marke Yamaha mit VK-Kreiskennzeichen von einem Parkplatz zu entwenden. Dabei begaben sich der oder die unbekannten Täter (uT) über ein unverschlossenes Tor auf den Parkplatz und schoben ein unverschlossenes Motorrad in Richtung der Straße. Durch das Auslösen eines akustischen Alarmes ließen uT ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:58

    POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

    Völklingen (ots) - Am 06.12.25, in der Zeit von ca. 12:00 Uhr - 12:25 Uhr, ereignete sich in der Vereinshausstraße in 66333 Völklingen eine Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug der Deutschen Post mit BN-Kreiskennzeichen war am rechten Fahrbahnrand der Vereinsohausstraße in Fahrtrichtung der Kurt-Schumacher-Straße geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Vereinshausstraße in o.g. Fahrtrichtung. Aus bislang unbekannten Gründen kollidiert dieser mit dem ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:47

    POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

    Großrosseln (ots) - Am 06.12.25, in der Zeit von ca. 13:00 - 14:00 Uhr ereignete sich in der Emmersweilerstraße in 66352 Großrosseln eine Verkehrsunfallflucht. Das beschädigte Fahrzeug, Opel mit SB-Kreiskennzeichen, war am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Großrosseln geparkt abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer befährt mit seinem schwarzen Pkw die Emmersweilerstraße in Fahrtrichtung Großrosseln und kollidiert aus bislang unbekannten Gründen mit dem geparkten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren