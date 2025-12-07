Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Riegelsberg (ots)

Am 06.12.25 in der Zeit von ca. 21:30 Uhr bis 21:45 Uhr, ereignete sich in der Überhofer Straße, 66292 Riegelsberg, eine Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem grauen Mercedes mit SB-Kreiskennzeichen, die Überhofer Straße aus Richtung der Wolfskaulstraße kommend. Aus bislang unbekannten Gründen kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei dort geparkten Fahrzeugen. Im Anschluss an das Unfallgeschehen setzt der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne entsprechende Angaben zu machen. An der Unfallstelle können Fahrzeugteile des Verursachers aufgefunden und sichergestellt werden.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Es besteht zudem der Verdacht, dass es einen Zusammenhang zu einem in zeitlicher und örtlicher Nähe passierten Verkehrsunfall in der Straße "Ahornweg", 66292 Riegelsberg, gibt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell