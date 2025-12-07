PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: versuchter Diebstahl eines Motorrades

Völklingen (ots)

Am 06.12.25, gegen 09:15 Uhr, wurde in der Gatterstraße in 66333 Völklingen versucht, ein Motorrad der Marke Yamaha mit VK-Kreiskennzeichen von einem Parkplatz zu entwenden. Dabei begaben sich der oder die unbekannten Täter (uT) über ein unverschlossenes Tor auf den Parkplatz und schoben ein unverschlossenes Motorrad in Richtung der Straße. Durch das Auslösen eines akustischen Alarmes ließen uT von einer weiteren Tatausführung ab und entfernten sich unerkannt von der Tatörtlichkeit. Das zurückgelassene Motorrad fällt bei der Flucht gegen einen geparkten Pkw. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

