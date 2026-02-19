Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Selbstbedienungsladen

Sundern (ots)

In der Nacht des 17.02.2026 auf den 18.02.2026 zwischen 01:10 Uhr und 01:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Selbstbedienungsladen in Sundern-Westenfeld in der Straße "Selschede". Der Eigentümer konnte den Einbruch am nächsten Morgen auf der Videoaufnahme einer Überwachungskamera feststellen. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter konnte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschaffen. Dort öffnete er eine an der Wand befestigte Kasse und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Unterstützung erhielt der Täter von einem ebenfalls unbekannten Komplizen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen.

