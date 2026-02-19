Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Marsberg

Marsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 14:45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Marsberg. Ein 72-jähriger Mann aus Marsberg befuhr zum Unfallzeitpunkt die Straße Weist in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Zeitgleich betrat eine 19-jährige Frau aus Brilon aus bislang ungeklärter Ursache von rechts die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Die junge Frau wurde schwer verletzt und im Anschluss mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 72-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell