Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 46- jähriger Mann nach Verkehrsunfall verstorben

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 14:53 Uhr kam es auf der L839 zwischen Hellefeld und Arnsberg -auf der Arnsberger Seite- zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Arnsberg befuhr die L839 aus Hellefeld kommend in Richtung Arnsberg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Auto ins Schleudern und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Der 46-jährige Mann verstarb an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hinzugezogen. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 19:00 Uhr aufgehoben. Derzeit liegen Hinweise darauf vor, dass sich unmittelbar vor dem Verkehrsunfall sowohl vor als auch hinter dem 46-jährigen Arnsberger jeweils ein Auto befunden hat. Diese Fahrzeuge konnten an der Unfallörtlichkeit nicht mehr angetroffen werden. Bei dem hinteren Auto soll es sich, Zeugenangaben nach, um einen grünen Mercedes gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell