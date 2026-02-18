PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erneuter Verdacht auf K.O.-Tropfen in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am 17.02.2026 erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis erneut über einen Verdachtsfall auf die Verabreichung von K.O.-Tropfen. Ein 33-jähriger Arnsberger besuchte am 15.02.2026 eine Gaststätte in der Straße Alter Markt in Alt-Arnsberg. Zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr bemerkte der Mann Symptome, die er nicht mit seinem Alkoholkonsum in Einklang bringen konnte. Da der Geschädigte den Sachverhalt erst zwei Tage später zur Anzeige brachte, wurde auf die Entnahme einer Blut- oder Urinprobe verzichtet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen. Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis nutzt diesen Anlass, um auf die Bedeutung gegenseitiger Aufmerksamkeit bei Veranstaltungen hinzuweisen. Insbesondere bei Feiern mit vielen Menschen kann es hilfreich sein, Getränke möglichst selbst im Blick zu behalten und Veränderungen des eigenen körperlichen Befindens ernst zu nehmen. Begleitpersonen werden gebeten, aufeinander zu achten und bei plötzlichem Unwohlsein frühzeitig Unterstützung zu organisieren. Veranstaltungsbesuche-rinnen und -besucher sollten sich nicht scheuen, das Personal oder andere Anwesende anzusprechen und im Zweifel den Rettungsdienst anzufordern. Bei einem entsprechenden Verdacht sollte möglichst frühzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden, da Blut- oder Urinproben zeitnah entnommen werden müssen, um einen möglichen Einsatz von K.O.-Tropfen nachweisen zu können. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

